REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Innenstadt ein politisches motiviertes Graffiti auf eine Hausfassade gesprüht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr bemerkte ein Passant einen circa 2 Meter großen politisch motivierten Schriftzug an einer Hausfassade in der Erhardigasse in Regensburg. Wann das Graffiti dorthin gesprüht wurde, ist nicht bekannt.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wird die Ermittlungen übernehmen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.