REGENSBURG. Am 9. Oktober 2024 verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Regensburger Bar am Fischmarkt. Jetzt ergab eine Spurenuntersuchung einen hinreichenden Tatverdacht gegen einen mittlerweile inhaftierten 36-Jährigen.

Wir berichteten vergangenen Oktober über einen Einbruch in eine Bar am Fischmarkt in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Spurensicherung am Tatort und die weiteren Ermittlungen. Nun konnte eine Spur am Tatort einem Brechwerkzeugs eines 36-jährigen Kosovaren zugeordnet werden. Dieser wurde in der Tatnacht durch Regensburger Polizisten einer Kontrolle im Stadtgebiet von Regensburg unterzogen und dabei benanntes Brechwerkzeug sichergestellt. In selbiger Bar wurde vergangen Dezember ein weiteres Mal eingebrochen. Auch für diesen Fall ist der Kosovare nun aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg tatverdächtig.

Ende Dezember 2024 erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Bei einem Einbruch in das islamische-albanische Kulturzentrum in Regensburg konnte er identifiziert und verhaftet werden.