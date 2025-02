DEGGENDORF. Am Samstagabend (08.02.2025) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mietraching. Es wurde niemand verletzt, die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag gegen 19.51 Uhr wurde die Einsatzzenratle über die integrierte Leitstelle über einen Brand in Mietraching informiert. Die Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Bei deren Eintreffen befanden sich keine Personen in dem Einfamilienhaus. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen zur Brandursache übernommen; es kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Schaden beläuft sich ersten polizeilichen Schätzungen zufolge auf etwa 150.000 Euro.

Veröffentlicht: 10.02.2025, 15.12 Uhr