229. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 14:15 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Renault, auf der Dachauer Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stadtauswärts.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der 82-Jährige auf Höhe der Dachauer Straße 102b zu weit nach rechts auf den angrenzenden Parkstreifen und stieß mit der rechten Front gegen die hintere linke Seite eines dort geparkten Pkw, Tesla.

Hierdurch wurde der Pkw des 82-Jährigen ausgehebelt, kippte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 82-Jährige wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Für die Unfallaufnahme musste die Dachauer Straße stadtauswärts für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

230. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Bogenhausen

Am Samstag, 08.02.2025, gegen 21:35 Uhr, stellten zivile Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf dem Mittleren Ring auf Höhe des Innsbrucker-Ring-Tunnels einen Pkw, Mercedes, und einen Pkw, BMW, fest. Beide Pkw fuhren nebeneinander her und beschleunigten plötzlich stark, wobei beide Fahrzeuge die erlaubten 60 km/h deutlich überschritten.

Beide Fahrzeugführer konnten anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in München. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahrung wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Führerscheine des 20-Jährigen und des 19-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

231. Einbruch in Hotel – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 02:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Ludwigsvorstadt. Im Anschluss begab er sich in den Zimmertrakt und verschaffte sich Zutritt zu vier Gästezimmern. Aus einem der Zimmer entwendete er Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrags.

In den anderen Zimmern waren die jeweiligen Gäste anwesend, weshalb der unbekannte Täter die Zimmer sofort wieder verließ. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt aus dem Hotel.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 56 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, hellhäutig, brauner Drei-Tage-Bart; bekleidet mit schwarzen Stiefeln, blauer Hose, cremefarbener Anorak mit Kapuze und einem blauen Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landwehrstraße, Paul-Heyse-Straße und St.-Pauls-Straße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 56, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

232. Einbruch in Bürogebäude – Altstadt

In der Nacht auf Sonntag, 09.02.2025, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum ersten Obergeschoss eines Bürogebäudes.

Aus den Büroräumlichkeiten wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags entwendet. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Gegen 06:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin den Einbruch fest und alarmierte die Polizei.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 09.02.2025, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr im Bereich Dreifaltigkeitsplatz, Viktualienmarkt und Heiliggeiststraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

233. Raubdelikt – Ramersdorf

Am Montag, 10.02.2025, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Taxis von einer unbekannten Person zur Haldenseestraße bestellt. An der Örtlichkeit angekommen stiegen zwei unbekannte Männer in das Taxi ein.

Noch bevor die Fahrt angetreten wurde, hielt nach derzeitigem Kenntnisstand einer der unbekannten Männer dem 37-Jährigen ein Messer vor und forderte Geld. Der 37-Jährige übergab daraufhin eine Geldbörse mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages. Im Anschluss flüchteten beide Täter in Richtung der Hechtseestraße.

Der Taxifahrer verständigte sofort die Polizei, welche mit mehreren Streifen nach den Tätern fahndete. Die Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, heller Hauttyp, dunkler Bart, sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt; dunkle Jacke und schwarze Mütze

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, dunklerer Hauttyp; ebenfalls mit dunkler Jacke und schwarzer Mütze bekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haldenseestraße, Hechtseestraße und Bad-Schachener-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.