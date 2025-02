0246 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Innenstadt – Am Dienstag (04.02.2025), zwischen 12.45 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter einen blauen Ford Fiesta im Springergäßchen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Bärenkeller – Von Freitag (07.02.2025), gegen 18:30 Uhr, auf Samstag (08.02.2025), gegen 16.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter einen schwarzen Audi A3 im Habichtsweg. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0247 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Donnerstag (06.02.2025), 17.00 Uhr auf Freitag (07.02.2025), 09.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Honda CR-V in der Katzbachstraße/Teplitzer Straße an. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (07.02.2025), 19.00 Uhr auf Samstag (08.02.2025), 10.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Steinernen Furt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der unbekannte Verursacher fuhr gegen den Außenspiegel eines geparkten blauen VW Crafter. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – In der Zeit von Donnerstag (06.02.2025), 21.30 Uhr auf Freitag (07.02.2025), 09.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten silbernen Toyota Proace. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Am Freitag (07.02.2025), zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Pfarrhausstraße. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr fuhr ein der bislang unbekannte Unfallverursacher gegen den geparkten schwarzen BMW X5. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0248 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Freitag (07.02.2025) beschädigte eine Gruppe mehrerer unbekannter männlicher Jugendlicher mehrere Objekte in der Ulmer Straße.

Gegen 21.45 Uhr fuhr die Jugendgruppe mit der Straßenbahn der Linie 2 Richtung P+R West. Die Jugendlichen vielen bereits in der Straßenbahn negativ auf. Die Jugendgruppe stieg mit weiteren Fahrgästen an der Haltestelle Kriegshaber aus der Straßenbahn aus. Anschließend gingen die Jugendlichen mehrere Objekte gewaltsam an. Dabei wurden zwei Schaukästen beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0249 – Sattelzug bleibt in Unterführung stecken

Oberhausen – Am Freitag (07.02.2025), gegen 13.30 Uhr, war ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem Holzweg unterwegs und blieb anschließend in der Bahnunterführung mit dem Führerhaus stecken.

Die Befreiung des Sattelzugs dauerte einige Zeit an. Die Einsatzkräfte regelten für ca. drei Stunden den Verkehr.

Laut Statiker entstand an der Brücke kein Schaden. Lediglich ein Verkehrszeichen wurde beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 41-Jährigen.

0250 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Hochzoll – Am gestrigen Samstag (08.02.2025) war ein 45-jähriger Autofahrer zügig nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand auch unter Alkoholeinfluss.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 45-Jährigen in der Friedberger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille fest. Zudem konnte der 45-Jährige bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 45-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 45-Jährigen.

0251 – Polizei stoppt Graffiti-Sprayer

Lechhausen – Am Sonntag (09.02.2025) beschädigte ein 18-Jährigen einen Stromkastens in der Curtiusstraße mit Farbe.

Gegen 00.20 Uhr beobachteten zivile Polizeibeamte, als der 18-Jährigen einen Stromkasten beschmierte. Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen kurz darauf in einer Straßenbahn vorläufig fest uns stellten die mitgeführten Spraydosen sicher.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen den 18-Jährigen.

0252 – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Samstag (08.02.2025) randalierte ein 44-Jähriger an der Haltestelle Jakobertorplatz und belästigte dabei mehrere Frauen. Zudem verletzte und beleidigte er Polizeibeamte bei dem Einsatz.

Gegen 20.20 Uhr belästigte der 44-Jährige wartende Frauen an der Haltestelle und randalierte zudem. Bei der Personalienfeststellung durch die Polizeibeamten und den Transport mit dem Dienstfahrzeug zur Dienststelle wehrte sich der Mann gegen die Maßnahmen. Der 44-Jährige beleidigte die Polizeibeamten zudem. Ein Polizeibeamter wurde durch den 44-Jährigen leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 44-Jährigen.