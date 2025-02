ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit Samstagmorgen wird eine 17-jährige Jugendliche vermisst. Die Aschaffenburger Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die 17-jährige Chiara Kreiser hat am Samstag, gegen 07:00 Uhr, ihr Elternhaus in der Dislheimer Straße, um zur Arbeit in einem örtlichen Supermarkt zu gehen. Dort kam sie jedoch nicht an und fehlte unentschuldigt. Nachdem sie auch nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist, meldete ihre Mutter sie als vermisst. Es liegen Hinweise vor, dass die Vermisste sich in Frankfurt aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden liegen nicht vor.

Sie wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

63 kg

braune Haare mit blonden Strähnen

Nasenstecker im rechten Nasenflügel

Bekleidung: Trägt vermutlich weiße Nike Sneaker, einen Kapuzenhoodie und eine weite Jeans

Soll einen schwarzen Rucksack mit einem roten Nike Logo bei sich führen

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.