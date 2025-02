223. Konfrontation zwischen zwei Pkw-Fahrern; eine Person verletzt - Ramersdorf

Am Samstag, 08.02.2025, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 28-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Rosenheimer Straße in Richtung der Chiemgau Straße.

Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Toyota Pkw ebenfalls die Rosenheimer Straße in die gleiche Richtung. Laut Angaben des 28-Jährigen kam es während der Weiterfahrt auf der Rosenheimer Straße zu diversen Nötigungshandlungen (Ausbremsen, Schneiden) des unbekannten Fahrzeugführers des Toyota Pkw.

An der Kreuzung Rosenheimer Straße Ecke Chiemgau Straße kam der unbekannte Täter aufgrund Rotlichts der Lichtzeichenanlage zum Stehen. Der 28-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug und wollte den unbekannten Täter zur Rede stellen.

Der unbekannte Täter fuhr jedoch aus dem Stillstand an, wodurch der 28-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Der unbekannte Täter bog dann nach rechts auf die Chiemgau Straße ab, während sich der 28-Jährige am Pkw festhielt. Der unbekannte Täter beschleunigte den Pkw und betätigte den Scheibenwischer, wodurch der 28-Jährige seitlich vom Fahrzeug abgeworfen wurde. Der unbekannte Täter flüchtete, ohne anzuhalten, die Chiemgau Straße in Richtung Balanstraße.

Durch das Aufprallen auf der Fahrbahn verletzte sich der 28-Jährige leicht. Er wurde vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Nach aktuellen Erkenntnissen entstanden keine Sachschäden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu etwaigen Vorfällen vor dem ersten bekannten Ereignis in der Rosenheimer Straße, sowie zu den Insassen des roten Toyota Aygo machen können werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

224. Größerer Polizeieinsatz – Berg am Laim

Am Donnerstag, 06.02.2025, gegen 19:15 Uhr, verständigten Anwohner den Notruf, da sie auf dem Dach einer stillgelegten Lagerhalle in der Neumarkter Straße Personen bemerkt hatten. Das Dach hat die ungefähre Höhe eines fünften Obergeschosses eines Wohnhauses.

Da das Gebäude baufällig und einsturzgefährdet ist, fuhren umgehend mehrere Einsatzkräfte zur angegebenen Örtlichkeit.

Bei der Überprüfung vor Ort wurden auf dem Dach drei Personen festgestellt. Diese wurden angesprochen, auf die Gefährlichkeit der Situation hingewiesen und durch die Einsatzkräfte über dort angebrachten Notleitern herunterdirigiert wurden. Anschließend wurden die Personalien der drei männlichen Personen überprüft (15 bis 16 Jahre alt mit Wohnsitzen in München und im Landkreis München).

Eine Anzeige aufgrund eines möglichen Hausfriedensbruchs und die Auferlegung der Kosten des Einsatzes werden momentan geprüft.

225. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Laim

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 18:15 Uhr, befanden sich die Bewohner eines Einfamilienhauses im ersten Obergeschoss des Anwesens, als sie verdächtige Geräusche wahrnahmen. Anschließend begaben sie sich in das Erdgeschoss des Hauses und bemerkten zwei unbekannte Täter, welche aus dem Grundstück zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Sie verständigten im Anschluss den Notruf.

Bei der späteren Anzeigenaufnahme wurde festgestellt das die unbekannten Täter zunächst gewaltsam das versperrte Gartentürchen geöffnet hatten und so auf das Grundstück gelangten. Anschließend versuchten sie gewaltsam im Bereich der rückwertigen Terrasse ein Fenster und eine Tür zu öffnen. Ein Eindringen in das Anwesen gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Camerloherstraße, Guido-Schneble-Straße und Lechfeldstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

226. Wohnungseinbruch – Oberschleißheim

Am Freitag, 07.02.2025, zwischen 13:00 Uhr bis 22:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Oberschleißheim ein, indem sie eine Terassentür gewaltsam öffneten. Anschließend wurde die Wohnung nach Diebesgut durchsucht.

Es konnten diverse Schmuckgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet werden.

Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Am Stutenanger, Am Fohlengarten und Robert-Raudner-Straße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

227. Zwei Einbrüche in Lebensmittelgeschäfte – Harlaching

Zwischen Freitag, 07.02.2025, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, 08.02.2025, gegen 06:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Lebensmittelgeschäfte ein, indem sie die Zugangstüren gewaltsam öffneten

Fall 1:

In den Räumlichkeiten des Lebensmittelgeschäfts wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt auf dem Betretungsweg.

Fall 2:

Auch im zweiten Lebensmittelgeschäft versuchten die Täter einen Tresor und die Kassen gewaltsam zu öffnen. Dies gelangte ihnen jedoch nicht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt auf dem Betretungsweg.

In beiden Fällen übernimmt das Kommissariat 52 die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Naupliastraße, Armanspergstraße und die Tegelbergstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.