EGGENFELDEN; LKR. ROTTAL-INN. Am Samstag, 08.02.2025, gegen 18:45 Uhr kam es auch bislang noch unbekannter Ursache zu einem Zimmerbrand in einer Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Eggenfelden.

Infolge des Brandes wurden keine Personen verletzt. Da die Unterkunft aufgrund der Brandausbreitung und der Löschmaßnahmen augenblicklich nicht mehr zu bewohnen ist, wurden die dort untergebrachten Personen auf andere/benachbarte Unterkünfte verteilt. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht valide beziffern.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Eggenfelden, wurde die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der noch nicht bekannten Brandursache, der Kripo Passau überantwortet.

Veröffentlicht am 09.02.2025, 11:00 Uhr.