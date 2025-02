NÜRNBERG. (135) Am heutigen Samstag fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen unter hohem Teilnehmeraufkommen statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken resümiert einen friedlichen Verlauf.



Am heutigen Nachmittag wurde am Ludwigsplatz ein Infostand der AfD betrieben. Hiergegen demonstrierte in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr das „Nürnberger Bündnis Nazistopp“. In der Spitze nahmen hier rund 250 Personen teil.

Ab 16:00 Uhr fand eine Kundgebung der „Allianz gegen Rechtsextremismus“ am Kornmarkt statt. Im Rahmen dieser Versammlung fanden sich mindestens 20.000 Personen am Kornmarkt und dem angrenzenden Hallplatz ein.

Die Versammlung, welche durch den Veranstalter gegen 17:45 Uhr beendet wurde, verlief ohne Zwischenfälle und störungsfrei.

Unter Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben mittelfränkischen Kräften auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel