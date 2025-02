NEU-ULM. Am Samstag, 08.02.2025, kam es in der Neu-Ulmer Innenstadt auf Grund der anstehenden Bundestagswahlen zu mehreren Versammlungslagen verschiedener politischer Lager. Neben zwei mobilen Versammlungen wurde noch eine, sich fortbewegende Versammlung, bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet. Auf dem Petrusplatz wurden zeitgleich noch mehrere Infostände diverser politischer Parteien betrieben. Weiterhin wurde durch diverse Bündnisse in den Sozialen Medien zu einer Teilnahme an den Versammlungsgeschehen aufgerufen. Auf Grund der Anmeldungen unterschiedlichster politischer Lager wurden die Versammlungen mit einem angemessenen Kräfteansatz unter Einsatzführung der Polizeiinspektion Neu-Ulm betreut. Insgesamt nahmen ca. 200 Teilnehmer am Versammlungsgeschehen in der Neu-Ulmer teil. Das Groß der Teilnehmer zeigte ein fortwährend friedliches Verhalten. Bei der, sich fortbewegenden Versammlung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Während des Versammlungsgeschehens kam es zu keinen relevanten Sicherheitsstörungen.

(PI Neu-UIm)