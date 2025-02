NEUBURG AN DER DONAU. Am heutigen Samstag kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Ortsteil von Neuburg a.d.Donau. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 04:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in Heinrichsheim alarmiert. Dort brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen. Von den vier Bewohnern befand sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand in der Dachgeschoßwohnung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Speziell beschulte Brandfahnder werden in den kommenden Tagen den Brandort begutachten.