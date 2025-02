ERLANGEN. (134) Derzeit erreichen die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zahlreiche Anzeigen wegen eines offenbar betrügerischen Anschreibens eines angeblichen Inkassounternehmens. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.



Mehrere Bürger berichteten am Freitag (07.02.2025) über einen Brief eines Inkassounternehmens in ihrem Briefkasten. In dem Schreiben wird zu einer Geldzahlung in Höhe von 164,40 Euro aufgefordert. Bei Nichtzahlung wird die Übergabe an einen Anwalt und damit entstehende erhöhte Kosten angedroht. Zudem befindet sich ein QR-Code auf dem Anschreiben, mit dessen Hilfe man die angebliche Forderung bequem überweisen kann. Dieser Brief landete mit identischem Forderungsbetrag und identischer Forderungsnummer (D.25.RTE1337) offenbar in dutzenden Briefkästen.

Nach Prüfung durch Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei handelt es sich bei dem vorliegenden Brief offenbar um einen Betrugsversuch. Die Ermittler weisen daraufhin, den geforderten Betrag nicht einfach zu überweisen, die Forderung genauestens zu überprüfen und im Zweifelsfall Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen.



Erstellt durch: Marc Siegl