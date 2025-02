GREDING. (133) Am heutigen Freitagnachmittag (07.02.2025) fand im „Hippodrom“ in Greding (Lkrs. Roth) eine Wahlkampfveranstaltung der AfD statt. Zeitgleich hielt das Bündnis 90/Die Grünen eine Mahnwache in der Nähe des Veranstaltungsortes ab. Die einzelnen Veranstaltungen verliefen weitestgehend störungsfrei.



Die Wahlkampfveranstaltung der AfD startete um 15:00 Uhr im „Hippodrom, die Mahnwache wurde um 15:15 Uhr durch den Versammlungsleiter eröffnet.

Die Veranstaltungshalle war mit rund 1500 Personen voll gefüllt, sodass weitere Gäste im Laufe der Veranstaltung abgewiesen werden mussten. An der Mahnwache nahmen in der Spitze rund 220 Personen teil.

Gegen 15:10 Uhr kam es in der Industriestraße zu einer Spontanversammlung von rund 20 Personen, die dem linken Spektrum zuzuordnen waren. Ein Teil der Teilnehmer setzten sich auf die Straße und führte eine Sitzblockade durch. Um Rettungswege frei zu machen, forderten die eingesetzten Beamten die Demonstranten auf, die Straße zu verlassen und die ihnen zugewiesene Versammlungsfläche aufzusuchen. Dem kamen die Personen nicht nach, sodass sie durch die Polizei von der Straße getragen werden mussten. Gegen 15:55 Uhr beendeten die Teilnehmer die Spontanversammlung in der Industriestraße und schlossen sich der Mahnwache an.

Im Laufe der Veranstaltung kam es bis dato (Stand: 18:25 Uhr) zu keinen Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten.

Unter Führung des Polizeipräsidiums Mittelfranken waren neben mittelfränkischen Kräften auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel