ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg kann nach rasch voranschreitenden Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft bereits drei Tage nach der Tat die Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen vermelden. Dem Mann wird der Raubüberfall auf eine Tankstelle am vergangenen Montag vorgeworfen.

Zeugenaufruf nach Überfall auf Tankstelle in der Spessartstraße

Wie bereits am Montag berichtet, hatte ein Unbekannter die Tankstelle gegen 21:50 Uhr betreten und zunächst eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers bedroht. Anschließend ließ sich der Täter Bargeld in Höhe weniger hundert Euro aus der Kasse geben. Mit der Beute flüchtete er aus dem Verkaufsraum der Tankstelle. Die Mitarbeiterin ist dabei körperlich unverletzt geblieben.

Zügiger Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger stellt sich

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Im Zuge dessen ergaben sich schnell Hinweise auf einen 20-Jährigen, der als Täter in Frage kam. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann aus dem Bereich Aschaffenburg.

Der Ermittlungsrichter folgte dem hierauf gestellten Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, gegen den noch Flüchtigen einen Untersuchungshaftbefehl zu erlassen.

Der 20-Jährige stellte sich mutmaßlich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks der Kriminalbeamten am Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Frankfurt am Main. Der Festgenommene hat im Weiteren die Ermittler zu dem am Tattag versteckten Messer geführt, das als Beweismittel sichergestellt wurde. Die hessische Polizei überstellte den Tatverdächtigen schließlich an die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Am Freitagvormittag wurde er zur Eröffnung des Haftbefehls unter anderem wegen schweren Raubes dem Ermittlungsrichter in Aschaffenburg vorgeführt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.