Der 61-jährige Detlef Wagner wurde zuletzt am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, in der Obdachlosenunterkunft im Simonshof gesehen. Als er am Donnerstag nicht zu den gewohnten Essenszeiten erschienen ist, wurde er durch die Einrichtung als vermisst gemeldet. Auf Grund seiner gesundheitlichen Gesamtsituation kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Weitere Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die Polizei sucht zur Stunde nach dem Vermissten.

Er wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

kräftige Statur

braune, grau-melierte Haare mit Geheimratsecken

Vollbart

Brillenträger

führt vermutlich beige/graue Tragetasche mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.