0239 – Polizei sucht Geschädigten

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) entwendete ein 30-Jähriger zunächst Tabakwaren und entriss einem bislang unbekannten Kunden Bargeld in einem Supermarkt.

Gegen 17.30 Uhr nahm der 30-Jährige zunächst Tabakwaren aus dem Fach und rannte aus dem Supermarkt in der Brahmstraße. Schließlich kam er offenbar zurück in den Supermarkt, wo er im weiteren Verlauf einem bislang unbekannten Kunden zunächst einen Geldschein entriss. Der Unbekannte konnte den Geldschein noch vor der Flucht des 30-Jährign wieder an sich nehmen. Ein Zeuge verfolgte den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 30-Jährigen und sucht in diesem Zuge dem bislang unbekannten Kunden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0240 – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) erlangte ein bislang unbekannter Täter durch betrügerisches Vorgehen einen mittleren dreistelligen Betrag in der Fuggerstraße.

Der bislang unbekannte Täter sprach eine 20-Jährige an und bat diese um Hilfe. Der Unbekannte gab vor, Bargeld zu benötigen und im Gegenzug den Betrag an die 20-Jährige zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte vorgab, den Betrag überwiesen zu haben, erhielt er Bargeld von der 20-Jährigen. Ein Zahlungseingang fand tatsächlich aber nicht statt.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 28 Jahre, 175 cm, kräftige Statur, osteuropäisches/slawisches Aussehen, trug einen dunkelblauen Parker, sprach englisch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen weiter.

Informieren Sie umgehen die Polizei, wenn Sie verdächtige Feststellungen machen.

0241 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) entwendete eine 70-Jährige einen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 09.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie einen Kosematikartikel einsteckte und den Laden ohne einen zu bezahlen verließ. Anschließend stoppte er die Frau und verständigte die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 70-Jährige.

0242 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am heutigen Freitag (07.02.2025) war ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen.

0243 – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand auch unter Drogeneinfluss.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 22-Jährigen im Kobelweg. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem zeigte er bei der Kontrolle drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

0244 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Mittwoch (05.02.2025), 00.00 Uhr bis Donnerstag (06.02.2025), 13.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe und Glasfassaden in der Universitätsstraße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.