MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Am Montag, im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr, beschmierten unbekannte Täter sieben Wahlplakate in Marktschorgast. Sie richteten dadurch einen Schaden von rund 300 Euro an.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth.