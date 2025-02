RIMBACH. LKR. CHAM. Nach der riskanten Verfolgungsfahrt bei Rimbach am 26. Januar 2025 sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines dunklen Transporters, der durch eine Straßensperre gestoppt wurde, wird gebeten, sich zu melden. Wer Hinweise hat, kann sich an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wenden.

Der Vorfall ereignete sich, als eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kötzting bei Madersdorf eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Ein herannahender 35-jähriger Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten und erhielt die Anweisung, in die Kontrollstelle einzufahren. Anstatt dieser Aufforderung Folge zu leisten, beschleunigte der Mann plötzlich und entzog sich der Kontrolle, woraufhin eine Verfolgungsfahrt begann.

Während seiner Flucht bewegte sich der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit über die Staatsstraße 2140 in Richtung Schwarzenberg. Dabei kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere durch Fahrten auf der Gegenfahrbahn und rücksichtslose Überholmanöver. In Schwarzenberg wendete der Flüchtige, um wieder in Richtung seines Ausgangspunkts zurückzukehren. Bei einem weiteren Überholmanöver drängte er ein Polizeifahrzeug von der Fahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Streifenwagen. Trotz dieser Kollision setzte der Fahrer seine Flucht fort und führte im Bereich der Staatsstraße 2140 sowie in der Ortsdurchfahrt von Rimbach erneut riskante Fahrmanöver durch, wodurch unbeteiligte Fahrzeuge stark abbremsen oder ausweichen mussten. Letztlich konnte er nach einer erneuten Kollision mit einem Polizeifahrzeug gestoppt und festgenommen werden.

Der 35-jährige Tatverdächtige wurde am 27. Januar einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Zeugenaufruf: Besonders gesucht wird der Fahrer eines dunklen Transporters, vermutlich ein Ford Transit, der in Fahrtrichtung Furth im Wald unterwegs war und aufgrund einer Straßensperre in der Ortschaft Rimbach anhalten musste. Der flüchtende Tatverdächtige passierte diesen Transporter sowie das Polizeifahrzeug und setzte seine Flucht fort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Verdächtigen gefährdet oder geschädigt wurden, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden über das Hinweistelefon der Kriminalpolizei Regensburg 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.