EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Am Freitagmorgen ereignete sich in Eggolsheim ein Unfall mit tödlichem Ausgang für einen 54-jährigen Autofahrer.

Der 54-Jährige fuhr mit seinem schwarzen Peugeot auf der Hauptstraße in westlicher Richtung. Um kurz vor halb 8 Uhr kam er aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst zwei Häuser, bevor er in der dritten Hauswand zum Stehen kam. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Die Hausbewohner blieben glücklicherweise körperlich unversehrt. Am ersten Haus entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, am zweiten von rund 5.000 Euro, am dritten Haus wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Diese Hauswand wurde durch den des Aufprall des Autos massiv beschädigt, sodass die Polizei vorsorglich einen Statiker hinzuzog. Dieser konnte Entwarnung geben. Am Peugeot entstand Totalschaden, der auf rund 30.000 Euro geschätzt wird.

Die Bergung des Fahrzeugs ist inzwischen abgeschlossen und die Fahrbahn wieder frei (Stand 10.40 Uhr).

Ob eine medizinische Ursache der Auslöser für den Unfall war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Forchheim. Unterstützung erhalten die Beamten dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg von einem Gutachter.