ERLANGEN. (130) Seit Anfang des Jahres 2025 verkaufte ein 19-Jähriger aus Erlangen Kopfhörer der Marke Apple über Ebay-Kleinanzeigen. Ein Käufer erstattete Anzeige bei der Polizei, da sich dieser als Fälschung herausstellte. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Geschädigte.



Am 31.01.2025 erwarb ein Geschädigter über Ebay-Kleinanzeigen Apple Airpods Pro und bezahlte diese per Paypal. Die Kopfhörer wurden als originalverpackt/neu angeboten. Vorab schickte der Verkäufer ein Foto mit der Seriennummer an den Käufer.

Nach dem Kauf stellte der Geschädigte fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt wegen eines Vergehens gegen das Markengesetz bzw. wegen Betrugs. Ermittlungen ergaben, dass es weitere Geschädigte geben muss. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere verpackte Kopfhörer.

Der Verkauf fand jeweils über Ebay-Kleinanzeigen statt. Die erworbenen AirPods wurden durch den Verkäufer persönlich übergeben. Diese Übergaben fanden in der Dechsendorfer Straße in Erlangen statt. Der 19-Jährige Verkäufer erschien hier entweder allein oder in Begleitung einer 21-jährigen Frau.

Die Beamten bitten Personen, die seit etwa Anfang des Jahres 2025 Apple Airpods Pro bei Ebay-Kleinanzeigen erworben und diese in Erlangen persönlich in Empfang genommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel