BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM. Am späten Montagabend, 3. April 2023, brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Bad Endorf ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat seitdem die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Mit der Vorstellung dieses Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ erhoffen sich die Ermittler nun neue Hinweise zu dem bzw. den bislang unbekannten Täter(n).

Wie bereits berichtet, kam es am 3. April 2023 gegen Mitternacht in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bahnhofstraße in Bad Endorf zu einem Brand. Glücklicherweise konnten alle Bewohner aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 1,5 Millionen Euro und ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen.

Im Gebäude konnten durch die Brandfahnder Hinweise gefunden werden, die auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen lassen. Aus diesem Grund wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung ermittelt.

Die aufwendig geführten Ermittlungen durch die Ermittlungsgruppe „Bahnhofstraße“ erbrachten bislang noch keine konkreten Hinweise auf den bzw. die Tatverdächtigen. Jetzt erhofft sich die Kriminalpolizei Rosenheim mit der Vorstellung des Falls in der nächsten Ausgabe bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ neue Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wird vom Bayerischen Landeskriminalamt eine Belohnung von insgesamt

5.000 EURO

für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters / der Täter führen.

Die Fallvorstellung wird in der Sendung des ZDF „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am Mittwoch, den 12. Februar 2025, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Am Mittwochabend (12. Februar), wird von 20.15 Uhr bis 24.00 Uhr ein Hinweistelefon bei der Kripo Rosenheim unter der Telefonnummer 0800-5565101 eingerichtet.