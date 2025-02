TANN, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwochabend (05.02.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 57-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Tann informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen den beiden Bekannten zu einem Streit. Im Zuge des Streits entwickelte sich nach den vorliegenden Erkenntnissen eine körperliche Auseinandersetzung vor dem Wohnhaus des 51-Jährigen, bei der der 57-Jährige von dem 51-Jährigen mehrfach geschlagen wurde. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen unter anderem am Kopf und im Gesicht und wurde umgehend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin zur Behandlung befindet. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht am Donnerstag (06.02.2025) wurde gegen den 51-jährigen Haftbefehl erlassen und dieser in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 06.02.2025, 16.45 Uhr