FREISING.Ein Unbekannter entwendete am gestrigen Mittwoch eine Bargeldkasse aus einem Freisinger Beherbergungsbetrieb. Seine Flucht setzte er mit körperlicher Gewalt durch.

Gegen 10:00 Uhr hatte der etwa 30-40-jährige Mann das Boardinghaus am Bahnhofsplatz betreten und sich zunächst nach einem Zimmer erkundigt. Unvermittelt nahm er die Bargeldkasse, in der sich ein niedriger vierstelliger Betrag befand, an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung des angrenzenden Park&Ride Parkplatzes. Dort verlor sich seine Spur.

Die im Boardinghaus anwesende Mitarbeiterin hatte den Täter zunächst verfolgt und laut um Hilfe gerufen, woraufhin sich dem Mann eine etwa 50-60 Jahre alte Frau in den Weg stellte. Sie wurde von dem Flüchtenden mit körperlicher Gewalt beiseite gedrängt.

Der Unbekannte war etwa 180cm groß, trug weiße Schuhe, eine graue Hose und eine auffällige gelbe Reflektionsjacke. Er sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden. Insbesondere bitten die Ermittler die 50-60-Jahre alte Frau, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.