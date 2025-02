AU IN DER HALLERTAU, Lkr. Freising, 06.02.2025 - Gestern Vormittag ereignete sich in einem Supermarkt in Au i.d. Hallertau ein Raub. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter zunächst unbemerkt die Büroräumlichkeiten eines Supermarktes an der Mainburger Straße. Er stieß die Marktleiterin, die gerade dabei war, Tageseinnahmen in einem Tresor zu verwahren zu Boden und entnahm aus dem Geldschrank Bargeld in Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrags.

Im Anschluss flüchtete er vermutlich durch die unverschlossene Hintertür.

Die Frau erlitt ein Hämatom am Kopf und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte keine Täterbeschreibung abgeben.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer: 08122/968-0 zu melden