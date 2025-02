MEMMINGEN / LANDKREIS UNTERALLGÄU. Die Kriminalpolizei durchsuchte mehrere Wohnungen und stellte dabei Drogen und Waffen sicher. Zudem nahmen die Beamten einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Kriminalbeamte führte diese Woche zwei Durchsuchungsaktionen wegen Rauschgiftdelikten durch. Sie durchsuchte am Dienstag und Donnerstag jeweils in den frühen Morgenstunden die Wohnungen von mehreren Tatverdächtigen in Memmingen und Gemeinden im westlichen Landkreis Unterallgäu. Den Beschuldigten werden der Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Neben Kokain und Marihuana sollen sie auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten Handel getrieben haben. Die Tatverdächtigen sind im Alter von 18 bis 34 Jahren. Unterstützt wurden die Kriminalbeamten bei den Durchsuchungen von Beamten der Bereitschaftspolizei und Rauschgiftspürhunden.

Sie fanden jeweils kleinere Mengen Kokain, Marihuana, Haschisch und Medikamente, daneben auch Mobiltelefone und Waffen wie Schlagringe, Schlagstöcke, Wurfsterne, Butterflymesser und Schreckschusswaffen. Bei einen 25-jährigen Beschuldigten stellten die Rauschgiftfahnder mehrere hundert Gramm Marihuana sicher. Zudem überschritt er die zulässige Höchstmenge von drei Cannabispflanzen im Eigenanbau.

In einer anderen Wohnung trafen die Polizeibeamten auf einen mit Haftbefehl gesuchten Besucher. Dieser wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die jeweiligen Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen werden bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. Die Untersuchung und Auswertung der sichergestellten Gegenstände werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).