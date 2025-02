0233 – Zwei Tatverdächtige nach Bandendiebstahl in Haft

Innenstadt – Am Montag (03.02.2025) kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto mit Diebesgut an Bord. Zwei Tatverdächtige befinden sich nun in Haft.

Gegen 15.00 Uhr fiel den Beamten das Auto auf und sie kontrollierten es. Das Auto war den Einsatzkräften bereits aus Diebstahlsfällen in der Vergangenheit bekannt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Auto Diebesgut fest. Dieses hatte, ersten Schätzungen zufolge, einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Beamten nahmen daraufhin die vier männlichen Insassen im Alter von 18 bis 28 Jahren vorläufig fest.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellten Polizeibeamte das Auto sicher und durchsuchten noch am selben Tag die betreffenden Wohnungen. In diesem Zusammenhang fanden sie Diebesgut im Wert von knapp 37.000 Euro. Bei dem Diebesgut handelte es um verschiedenste Artikel, wie zum Beispiel Elektroartikel, Lebensmittel und Kleidung, die letztlich mit einem Lkw abtransportiert werden mussten.

Zudem nahmen die Einsatzkräfte hier eine 50-jährige Frau und ihren 50-jährigen Mann vorläufig fest, die ebenfalls tatverdächtig sind.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 28 Jahren am Dienstag (04.02.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Bandendiebstahls und setzte diese in Vollzug. Die zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die übrigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wegen Bandendiebstahls dauern an.

0234 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (28.01.2025) bis Mittwoch (05.02.2025) brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrmals verfassungswidrige Zeichen an der Außenfassade eines Krankenhauses in der Kapellenstraße an. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Volksverhetzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0235 – Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Oberhausen – Am heutigen Donnerstag (06.02.2025) nahmen Einsatzkräfte einen 40-Jährigen im Gablinger Weg in Gewahrsam.

Gegen 00.45 Uhr informierten Passanten die Polizei über eine verdächtige Person an einer Tankstelle. Wie sich herausstellte, hantierte der 40-Jährige vor Ort offenbar mit einem Stock und einer Machete, was Passanten beunruhigte.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 40-Jährige aggressiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Beamten stellten die Machete sowie den Stock sicher. Der 40-Jährige verbrachte die restliche Nacht dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 40-Jährigen.

0236 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Pfersee – Am heutigen Donnerstag (06.02.2025) war ein 45-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 01.30 Uhr kollidierte der Mann in einer Linkskurve offenbar mit dem Bordstein, wodurch ein erheblicher Schaden am Auto entstand und die Polizei verständigt wurde. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Sein Auto musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 45-Jährigen.

0237 – Polizei stoppt Autofahrer nach Nötigung

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (05.02.2025) nötigte ein 21-jähriger Autofahrer offenbar einen 23-jährigen Autofahrer.

Gegen 21.30 Uhr bog der 23-Jährige mit seinem Renault in die Jakoberwallstraße ab. Dies ging dem 21-jährigen Porsche-Fahrer anscheinend zu langsam. Der 21-Jährige schnitt den Renault dabei, sodass der 23-Jährige bremsen musste. Im Anschluss an das Manöver fuhr der 21-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon.

Polizeibeamte erkannten den Mann wenig später, als er gerade ein Tankstellengelände verließ. Auch hier war der 23-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Beamten stoppten den Mann und kontrollierten ihn schließlich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den 23-Jährigen. Zeugen, die Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0238 - Schulwegüberwachung im Januar

Stadtgebiet - Die Verkehrspolizei Augsburg führt regelmäßig Schulwegkontrollen durch und ist an relevanten Örtlichkeiten präsent, um den Schulweg der Kinder noch sicherer zu machen. So führten Einsatzkräfte auch im Januar bei insgesamt 16 verschiedenen Schulen 22 Schulwegkontrollen durch.

Hierbei stellten die Beamten verschiedene Verkehrsverstöße, wie nichtangelegte Sicherheitsgurte bei Erwachsenen sowie Kindern, Nutzung von Mobiltelefonen aber auch Parkverstöße, fest. Diese wurden entsprechend geahndet.

Im Rahmen der Schulwegkontrollen führten die Beamten aber auch zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, um diese entsprechend zu sensibilisieren aber auch zu loben. Denn viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fielen sehr positiv durch ihre rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise auf.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg wird auch weiterhin regelmäßige Schulwegkontrollen durchführen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler haben.