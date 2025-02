REGENSBURG. Am Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum zu einem räuberischen Diebstahl. Der mutmaßliche Täter schlug dabei einem Ladendetektiv mehrfach mit einem Mobiltelefon ins Gesicht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Dienstag, 04.02.2025, gegen 16:00 Uhr, beobachtete ein 50-jähriger Ladendetektiv in einem Supermarkt einen Mann, der – scheinbar unbemerkt – Waren aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte. Der 50-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlug der mutmaßliche Ladendieb dem 50-Jährigen mehrfach mit seinem Mobiltelefon ins Gesicht. Ein zu Hilfe kommender Marktangestellter wurde ebenfalls von dem 20-Jährigen verletzt. Mitarbeiter des Sicherheitspersonals konnten den Beschuldigten schließlich festhalten.

Der amtsbekannte 20-Jährige wurde der Polizei übergeben und vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Richter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.