209. 61. Münchner Sicherheitskonferenz 2025 - Verkehrshinweis der Münchner Polizei

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14.02.2025 und Sonntag, 16.02.2025 findet im Hotel „Bayerischer Hof“ (Anschrift: Promenadeplatz 2-6, 80333 München) die 61. Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Hierzu wurden bereits und werden immer noch sowohl aus Sicherheitsgründen als auch zur störungsfreien Durchführung angemeldeter Versammlungen notwendige Halteverbotszonen eingerichtet. Der Münchner Polizei ist es deshalb sehr wichtig, die Münchner Bürgerinnen und Bürger sowie alle Pendler und Besucher bereits im Vorfeld auf diesen Umstand hinzuweisen, um die Zahl möglicher notwendiger Abschleppungen so gering, wie es nur geht, zu halten.

Es wird darum jedem Fahrzeugbesitzer dringend empfohlen, falls dieser auf öffentlichem Verkehrsgrund parkt, zeitnah unbedingt zu überprüfen, ob sich sein Fahrzeug unter Umständen in solch einer Haltverbotszone befindet. Darüber hinaus sollte auch jeder Fahrzeugbesitzer, der beispielsweise mit einem anderen Verkehrsmittel unterwegs oder verreist ist, dringend dafür Sorge leisten, dass sich jemand diesbezüglich entsprechend um sein Fahrzeug kümmert.

Am Mittwoch, 12.02.2025, wird damit begonnen werden, diese Haltverbotszonen entsprechend der bestehenden Anordnung verstärkt zu überwachen und letztendlich auch frei zu räumen. In der Folge wird es dort konsequent zu Abschleppungen kommen.

210. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Finkenstraße.

Aus bislang nicht geklärten Gründen kam der Pkw nach rechts auf den Gehweg ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem zu Fuß gehenden 45-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich zu diesem Zeitpunkt dort befand und durch den Zusammenstoß verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf wurden durch den Pkw ein Parkbegrenzungsbügel, ein Baum, ein Fahrrad und die Fassade eines Gebäudes beschädigt. Ein VW Pkw, welcher an der Unfallörtlichkeit geparkt war, wurde durch umherfliegende Teile beschädigt.

Der 45-jährige Fußgänger wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

211. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 15:00 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf dem Johannisplatz in Richtung Metzgerstraße.

Zur selben Zeit betrat eine 87-Jährige mit Wohnsitz in München zwischen zwei geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn. Es kam daraufhin zu einer Kollision zwischen dem Pkw-Fahrer und der Fußgängerin. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

212. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 05.02.0205, gegen 10:00 Uhr, klingelten drei unbekannte Personen an einem Wohnhaus. Eine über 70-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und die drei Personen gaben an, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen. Während die über 70-Jährige im Bad hingehalten und mit Aufgaben betraut wurde, wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. Später bemerkte sie, dass sich die drei Täter entfernt hatten und diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro fehlten.

Sie ging zu einer Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, helle Haut, ungepflegter Vollbart; helle Schuhe, hellgraue Arbeiterhose mit dunklen Knieschutz, blau-schwarz-weiß karierte Jacke, darunter Kapuzenpullover, blaues Baseball Cap

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm, kräftige Statur, schwarze Haare, ausrasierter Vollbart, südeuropäische Erscheinung; blaue Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe

Täter 3:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm, sportliche Statur, schwarze Haare, ausrasierter Vollbart, südeuropäische Erscheinung, blaue Jeans, weiße Sneaker der Marke Nike, graue Jacke, dunkler Kapuzenpullover, blaue Baseball Cap mit weißem Aufdruck

Die Täter waren mit einem dunklen bzw. grauen Pkw der Marke Cupra unterwegs.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dr.-Hofmeister-Straße, Eichenstraße, Tannenstraße, Jahnstraße und Föhrenstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

213. Versuchter Diebstahl eines Pkw – Altstadt

Am Mittwoch, 05.02.205, gegen 11:00 Uhr, stellte ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München im Rahmen einer Liefertätigkeit einen Kleintransporter, Peugeot am Fahrbahnrand der Rochusstraße ab. Er stieg aus, das Fahrzeug blieb unversperrt und der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss.

Als der 57-Jährige kurz darauf zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen 33-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Unterallgäu fest, der auf dem Fahrersitz saß. Er sprach ihn an und daraufhin versuchte der 33-Jährige zu Fuß zu flüchten. Dies konnte aber durch den 57-Jährigen und einen weiteren Zeugen verhindert werden.

Die Polizei wurde alarmiert und der 33-Jährige wurde festgenommen. Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften leistete er, im Verlauf der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung Widerstand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird der Tatverdächtige heute einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Er wurde wegen versuchten Diebstahls, Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

214. Zwei Fälle von Wohnungseinbrüchen – Nymphenburg

Am Mittwoch, 05.02.2025, zwischen 9:10 Uhr und 10:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, wo sie die Balkontüren gewaltsam öffnen konnten. Sie durchsuchten die Wohnräume nach möglichem Diebesgut. Sie verließen die erste Wohnung ohne Beute und bei der zweiten Wohnung wurde Schmuck (im Wert von mehreren tausend Euro) entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Niebelungenstraße, Romanstraße und Scherrstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

215. Einbruch in Doppelhaushälfte – Untermenzing

Am Mittwoch, 05.02.2025, zwischen 12.30 Uhr bis 19:30 Uhr, drangen ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Untermenzing ein, wo sie eine Balkontür gewaltsam öffnen konnten.

Anschließend wurde das Haus nach Beute durchsucht. Sie konnten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwenden und entfernten sich danach vom Tatort.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Menzinger Straße, Kunstmannstraße und Trumppstraße (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

216. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Am Mittwoch, 05.02.2025, gegen 16:00 Uhr, verließ eine 68-jährige Rentnerin ihre Wohnung in Schwabing, um spazieren zu gehen. Nachdem sie nicht mehr nach Hause zurückkam und nicht auffindbar war, wurde sie als vermisst bei der Polizei gemeldet. Sie leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und ist orientierungslos. Sie hält sie sich sehr oft in Ladengeschäften und Gastronomiebetrieben auf und frägt Passanten nach Zigaretten.

Aufgrund der Sachlage wurden von polizeilicher Seite umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen die 68-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Beschreibung:

Ca. 165 cm groß, schulterlange graumelierte Haare; bekleidet mit blauer Jeans und langer schwarzer Winterjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat die 68-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zur 68-Jährigen sind hier hinterlegt:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/079996/index.html