HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Mittwoch ritzten unbekannte Täter im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16 Uhr ein Hakenkreuz in eine Autotür. Das Fahrzeug der Marke Mini war zu dieser Zeit in Hirschaid auf dem Pendlerparkplatz in der Straße „Georg-Kügel-Ring“ geparkt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.