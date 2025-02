PASSAU. In den Morgenstunden des Samstags (01.02.2025) verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hacklberg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Personen verschafften sich am Samstag vermutlich zwichen 04.00 Uhr und 10.00 Uhr über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand neben einem Laptop auch ein Handy und eine Kette. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat am Samstag im Zeitraum von 04.00 Uhr bis 10.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich der Bischof-Landersdorfer-Straße beobachtet? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 06.02.2024, 11.20 Uhr