HEILSBRONN. (124) Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) griff ein bislang unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann in Heilsbronn mutmaßlich mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Nach dem Täter wird derzeit gefahndet. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Der 40-Jährige wurde gegen 08:45 Uhr in der St.-Gundekar-Straße von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Ihm wurden hierbei Stichverletzungen im Oberkörperbereich zugefügt. Der Täter ergriff im Anschluss die Flucht. Mehrere Streifen umliegender Dienststellen befinden sich derzeit unter Leitung der Polizeiinspektion Heilsbronn in der Fahndung nach dem unbekannten Täter. Hierbei kommt unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der 40-Jährige kam zwischenzeitlich nach einer ersten medizinischen Versorgung am Tatort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Er wurde schwer verletzt. Lebensgefahr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

männlich; trug weiße Turnschuhe, eine helle Hose; dunkle Daunenjacke

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird insbesondere geprüft, ob zwischen Täter und Opfer möglicherweise eine Vorbeziehung bestand. Neben einer akribischen Spurensicherung am Tatort werden zudem Zeugen und Anwohner befragt und die weiteren Fahndungsmaßnahmen koordiniert.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder eine Person gesehen haben, die auf die oben genannte Personenbeschreibung zutrifft, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc