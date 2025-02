208. Vermissung eines 80-Jährigen – Öffentlichkeitsfahndung

Der 80-jährige Vermisste aus Ottobrunn ist zeitlich und örtlich desorientiert und stark dement. Er wurde am 01.02.25 mit einer frischen Kopfplatzwunde in Pullach aufgegriffen, konnte aber weder den Weg dorthin noch die Verletzung erklären. Nach einem kurzen stationären Aufenthalt im KH Harlaching wurde er am 02.02.25 von dort entlassen.

Der Stiefsohn, der ihn auch als vermisst gemeldet hat, sah den Vermissten noch am Vormittag des 05.02.25 seine Zeitung ins Haus holen. Seitdem kann er ihn aber weder persönlich noch telefonisch erreichen. Der Vermisste unternimmt gerne Spaziergänge, die aber in der Regel nur wenige Stunden dauern.

Aufgrund der Sachlage wurden von polizeilicher Seite umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen der 80-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat den 80-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zum 80-Jährigen sind hier hinterlegt:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/079968/index.html