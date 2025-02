NEUSTADT AN DER AISCH. (123) Am Mittwochabend (05.02.2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim). Ein 75-jähriger Radfahrer erlitt tödliche Verletzungen.



Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Rad von der Gemeinde Brunn kommend in Richtung Wulkersdorf. Hierbei wollte der Mann die Bundesstraße 8 bei Wulkersdorf überqueren.

Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte der 75-jährige Radfahrer auf der B 8 mit einem Opel Corsa, welcher von einer 20-jährigen Frau gefahren wurde. Der 75-Jährige schleuderte durch die Wucht des Aufpralls zu Boden und erlitt derart schwere Verletzungen, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb. Die 20-jährige Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Bundesstraße ist derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr gesperrt (Stand 21:10 Uhr).

Vor Ort waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Erstellt durch: Michael Petzold