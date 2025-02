UNTEREGG. Am Nachmittag des 05.02.2025 geriet ein landwirtschaftliches Gebäude in Unteregg in Brand.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Polizeikräfte vor Ort stand die Scheune teilweise in Brand. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 149 Feuerwehrkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Bad Wörishofen, Bayersried, Dirlewang, Eggenthal, Lannenberg, Markt Rettenbach, Mindelheim, Oberegg, Obergünzburg und Unteregg im Einsatz. Zudem waren Rettungsdienst und THW mit 12 Personen eingesetzt.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Brandursächlich war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Stromleitung, weshalb fünf Haushalte zeitweise ohne Stromversorgung waren. Durch den Netzbetreiber konnte die Stromversorgung noch am selben Tag wiederhergestellt werden. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen- KDD)

