BAMBERG. Am Dienstagmorgen kam es in einer Drogerie in der Pödeldorfer Straße zu einer Bedrohung zum Nachteil einer dortigen Angestellten. Ein 31-Jähriger soll diese verbal bedroht und ein Messer gezückt haben, bevor er flüchtete. Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt konnten den Mann rasch stellen. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, lieferten sie ihn in anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Die Ermittlungen zur Person ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit ukrainischer Herkunft handelt. Er hält sich seit über 20 Jahren in Deutschland auf, hat aktuell keinen festen Wohnsitz in Bamberg und ist kein Bewohner des Bamberger Ankerzentrums.