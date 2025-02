0231 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Mehrfamilienhauses

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Donauwörth – Am gestrigen Dienstagabend (04.02.2025) kam es zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Dillinger Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 80-Jähriger befindet sich nun in einem Krankenhaus.

Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei ein Brand des Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Zunächst war unklar, ob sich noch Bewohner im Haus befinden. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten deshalb das gesamte Gebäude ab und löschten schließlich den Brand. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro.

Bei den sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 80-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 80-Jährige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Unterbringungsbefehl in Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen wegen schwerer Brandstiftung dauern weiter an.

0232 – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A8

Autobahn A8/AS Zusmarshausen/FR München – Am gestrigen Dienstag (04.02.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 13.20 Uhr war ein 22-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Als er auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er einen nachfolgenden 45-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Kleintransporters. Durch den Zusammenstoß kollidierten beide Fahrzeuge zunächst mit der Mittelleitplanke und anschließend mit einem Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Ein weiterer Sattelzug wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 100.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Reinigung war die Autobahn für etwa 30 Minuten vollgesperrt.