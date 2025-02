WEIDEN I.D.OPF. Unbekannte haben in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2025 am Waldfriedhof in Weiden zwölf muslimische Gräber geschändet und beschädigt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt – ein politisches Motiv kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Dienstag, den 04. Februar 2025, auf Mittwoch, den 05. Februar 2025, wurden am Waldfriedhof in der Pressather Straße in Weiden i.d.OPf. insgesamt zwölf Gräber geschändet und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf hat die Sachbearbeitung übernommen. Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten ermittelt in diesem Fall und steht derzeit im engen Austausch mit der türkisch-islamischen Gemeinde sowie dem deutschsprachigen Muslimkreis. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der Tatnacht im Bereich des Waldfriedhofs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jede Beobachtung, auch wenn sie zunächst unbedeutend erscheint, könnte zur Aufklärung der Tat beitragen.