Wenzenbach. Am Dienstagnachmittag, 04.02.2025, ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße B16 zwischen den Anschlussstellen Gonnersdorf und Wenzenbach ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Frau ihr Leben verlor. Bei der Polizeiinspektion Regenstauf ging am Abend eine telefonische Mitteilung ein, dass ein weißer Pkw das Fahrzeug der Seniorin überholte, unmittelbar bevor die Frau mit ihrem Wagen ins Schlingern kam.

Nach der Zeugenaussage überholte eine helles, vermutlich weißes Fahrzeug einen BMW, der unmittelbar nach diesem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn geriet. Nähere Angaben konnte der Mitteiler nicht machen, da er in Richtung Roding unterwegs war.

Die Polizeiinspektion Regenstauf bittet nun Verkehrsteilnehmer, die auf das Unfallgeschehen aufmerksam geworden sind und sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf oder zu Fahrzeugen im Umfeld des Verkehrsgeschehens machen können, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Tel.-Nr. 09402/9311-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Insbesondere könnte auch der Fahrer oder die Fahrerin des hellen Fahrzeuges wertvolle Erkenntnisse zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen.

Zudem bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag in der Zeit ab 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf der B16 von Regensburg aus in Richtung Roding unterwegs waren und deren Fahrzeug mit Videoaufzeichnungsgeräten ausgestattet sind, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf in Verbindung zu setzen. Soweit diese Systeme nur kurze Speicherdauern haben oder eine Überschreibung stattfindet, wird um eine Sicherung der Daten gebeten.