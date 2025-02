Wenzenbach. Am Dienstagnachmittag, 04.02.2025 kollidierten gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße B16 zwischen den Anschlussstellen Gonnersdorf und Wenzenbach zwei Pkw´s frontal. Eine der beiden Fahrzeuglenkerinnen, eine 73-jährige Frau aus dem Landkreis Regensburg, erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 36-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeuges, aus dem Landkreis Cham, wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die beiden Fahrzeuglenkerinnen waren jeweils alleine unterwegs. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen fuhr die 73-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem BMW in Richtung Regensburg und kam wohl aufgrund einer unbekannten Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen, der von der 36-jährigen Frau in Richtung Nittenau gelenkt wurde. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Engagierte Ersthelfer retteten die beiden Fahrerinnen aus den Fahrzeugen und begannen sofort mit der Erstversorgung. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Erstversorgung und zeitnahen Übernahme durch den Rettungsdienst, bei dem auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt war, erlag die Seniorin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die umgehend verständigte Feuerwehr löschte zeitnah die beiden Fahrzeuge, sicherte die Unfallstelle ab und richtete eine Umleitung ein.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernahm die Polizeiinspektion Regenstauf mit Unterstützung eines Unfall-Gutachters die Untersuchung des Unfallgeschehens.

Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird mit 20.000 Euro beziffert.

Nach der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wird die Bundesstraße gegen 19.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.