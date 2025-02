LANDSHUT, WALDKIRCHEN, SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU, REGEN, EGGENFELDEN, PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN, BUCH A. ERLBACH, LKR. LANDSHUT. Die Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Niederbayern, die bereits im vergangene Jahr auf große Resonanz gestoßen ist wird auch heuer in mehreren Landkreisen fortgesetzt.

Initiiert wurde die Kampagne gegen Telefonbetrüger vom Landkreis Dingolfing-Landau, den Polizeiinspektion Dingolfing und Landau a.d.Isar gemeinsam mit dem niederbayerischen Kabarettisten Tom Bauer. Nachdem die Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr ein großes Publikum begeisterte, wird die Präventionsarbeit in dieser wohl einzigartigen Form auch in den Landkreisen Rottal-Inn, Freyung-Grafenau undLandshut sowie in der Stadt Landshut an folgenden Tagen fortgesetzt.

Veranstaltungstermine 2025

18.02.2025, 14:00 Uhr, Salzstadel, Streckengasse 308, 84028 Landshut (Kath. Erwachsenenbildung für Stadt u. Landkreis Landshut e.V., keine Anmeldung erforderlich).

25.02.2025, 14:00 Uhr, Bürgerhaus, Ringmauerstraße 14, 94065 Waldkirchen (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis FRG, Anmeldung unter Tel. 08551/4581 oder info@keb-freyung.de).

11.03.2025, 14:00 Uhr, KuK Schönberg, Jahnstraße 13, 94513 Schönberg (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis FRG, Anmeldung unter Tel. 08551/4581 oder info@keb-freyung.de).

13.03.2025, 14:00 Uhr, Stadtsaal, Birkenallee 2, 84307 Eggenfelden (Landratsamt Rottal-Inn, Anmeldung unter Tel. 08561/20-9604 oder nedmitmir@rottal-inn.de).

18.03.2025, 14:00 Uhr, Pfarrsaal, Bodenmaiser Str. 2, 94209 Regen (noch nicht bekannt)

26.03.2025, 14:00 Uhr, Pfarrkirchen, Dr.-Bachl-Str.11, 84347 Pfarrkirchen (Landratsamt Rottal-Inn, Anmeldung unter Tel. 08561/20-9604 oder nedmitmir@rottal-inn.de).

03.04.2025, 14:00 Uhr, LOKschuppen, Adolf-Kolping-Str. 19, 84359 Pfarrkirchen (Landratsamt Rottal-Inn, Anmeldung unter Tel. 08561/20-9604 oder nedmitmir@rottal-inn.de).

23.05.2025, 15:00 Uhr, Bürgersaal, Rathausplatz 5, 84172 Buch am Erlbach (Gemeinde Buch a. Erlbach, Anmeldung unter Tel. 08709/9221-142 oder quartiersmanagement@buch-am-erlbach.de).

Veröffentlicht: 05.02.2025, 10.10 Uhr