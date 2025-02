B4 / UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Eine Falschfahrt auf der B4 bei Untersiemau führte am Dienstagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin tödlich verletzt wurde.

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr kam es auf der Bundesstraße B4 auf Höhe von Untersiemau zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 18-Jährige aus Coburg mit einem VW auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Coburg. Auf dem Beifahrersitz im VW befand sich eine 21-Jährige, ebenfalls aus Coburg. Zur gleichen Zeit war ein 64-Jähriger aus Nürnberg mit einem Mercedes-Benz auf der B4 in Richtung Großheirath unterwegs. Auf Höhe von Untersiemau kam ihm der VW frontal entgegen, sodass es zu einem schweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 21-jährige Beifahrerin und den leicht verletzten 64-jährigen Mercedes-Fahrer in nahegelegene Krankenhäuser.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW sowie der Polizei waren vor Ort. Auch eine Polizeidrohne kam zum Einsatz, um bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Coburg ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der Falschfahrt des VW machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.