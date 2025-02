WERTACH. Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Wertach wurden am Dienstagmittag zwei Personen verletzt. Eine Autofahrerin musste schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Dienstag war um 11:30 Uhr eine 86-jährige Autofahrerin von Wertach in Richtung Oberjoch unterwegs. An der Abzweigung nach Jungholz beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei nahm sie einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer die Vorfahrt, wodurch es zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin zur Seite geschleudert. Die Unfallverursacherin musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 37.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Wertach und Oy-Mittelberg waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Sie unterstützten bei der technischen Rettung sowie der Verkehrslenkung. Die Fahrbahn war infolge des Unfalls bis 12:00 Uhr komplett gesperrt und anschließend einseitig befahrbar, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen war. (PI Immenstadt)

