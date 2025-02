NIEDERAICHBACH, LKR. LANDSHUT. Nach dem Kauf eines Wohnmobils in Baden-Württemberg muss der Käufer feststellen, dass es in der Schweiz als gestohlen gemeldet ist.

Der 64-jährige Käufer erstand das Wohnmobil am 31.01.2025 von einem Verkäufer aus der Nähe von Freiburg im Breisgau für einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag. Die Übergabe selbst erfolgte an einem nahegelegenen Parkplatz, der sich bereits in Frankreich befand. Als er zuhause den Verkäufer nochmals kontaktieren wollte, war dieser nicht mehr erreichbar und der 64-Jährige informierte die Polizei.

Bei Überprüfung des Fahrzeuges durch die Polizeiinspektion Landshut stellte sich heraus, dass das Wohnmobil im November 2024 in der Schweiz als gestohlen gemeldet wurde. Sowohl die gefälschten Fahrzeugpapiere und angebrachten Kennzeichen als auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und das Wohnmobil kriminaltechnisch untersucht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut wegen des Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung erfolgen in enger Abstimmung mit den Schweizer Behörden.

Veröffentlicht: 04.02.2025, 15.00 Uhr