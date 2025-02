KONNERSREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Montagmorgen kam es zu einem Raubüberfall, bei dem einer Frau die Handtasche entwendet wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Drei Männer überraschten am Montagmorgen, den 3. Februar, gegen 07:35 Uhr eine Frau in Konnersreuth. Unmittelbar nachdem sie ihr Haus am Kirchplatz verlassen hatte, standen ihr drei Männer gegenüber, von denen einer versuchte, ihr die Handtasche wegzunehmen. Da die Frau ihre Handtasche zunächst festhielt, wurde sie von einem der Täter gegen die Hauswand gestoßen und leicht verletzt. Die Männer flüchteten mit der Handtasche in Richtung Hohlgasse. Der Beuteschaden wird als sehr gering eingeschätzt.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich mit osteuropäischem Aussehen

Ca. 175 cm

Schlanke Figur

Dunkler längerer Bart

Dichte Augenbrauen, in der Mitte fast zusammengewachsen

Dunkle Hose

Schwarze Jacke der Marke „The North Face“

Täter 2:

Männlich mit südländischem Aussehen

Ca. 175 cm

Schlange Figur

Dunkler und dichter, aber zugleich kurzer Bart

Beige Mütze

Dunkle Kleidung

Dunkler Rucksack

Täter 3:

Männlich mit osteuropäischem Aussehen

Ca. 180 cm

Schlanke, hagere Figur

Kein Bart

Dunkle Jacke

Hellgraue Kapuze

Wer am Morgen des 3. Februar im Ortskern von Konnersreuth verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird von der ermittelnden Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.