ALTEGLOFSHEIM, LKRS. REGENSBURG. Am Montag kam es zu einem vollendeten Callcenter-Betrug in Alteglofsheim.

Callcenter-Betrüger nahmen am frühen Nachmittag des 3. Januars 2025 telefonisch Kontakt mit einer 85-jährigen Frau aus dem Landkreis Regensburg auf. Sie erzählten ihr, dass ihre Enkeltochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und sie nun dafür bürgen müsse. Sie brachten die Frau mit dieser erfundenen Geschichte dazu, bei sich zu Hause zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr einen hohen Bargeldbetrag an einen fremden Mann zu übergeben. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich danach mit einem Taxi in unbekannte Richtung.

Dieser wird wie folgt beschreiben:

auffallend groß

Schlanke Statur

deutsch sprechend

Ca. 40 Jahre alt

Südländisches Erscheinungsbild

Bekleidung: schwarze Mütze, schwarze Jacke (evtl. Lederjacke), schwarze Hose

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Ihre Mithilfe. Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Telefonnummer 0941/506-2888. Insbesondere wenn sie zwischen 13:45 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Alteglofsheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Taxis beobachten konnten.

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Polizeibeamten: