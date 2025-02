0219 – Festnahme nach Ladendiebstahl

Lechhausen – Am gestrigen Montag (03.02.2025) entwendeten ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 11.20 Uhr steckten der 23-Jährige und der 26-Jährige mehrere Lebensmittel in ihre Rucksäcke und verließen das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hielt die jungen Männer an und verständigte die Polizei. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten das Diebesgut in den Rucksäcken.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 23-Jährigen und den 26-Jährigen.

0220 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Montag (03.02.2025) streifte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer einen weißen Hyundai in der Äußeren Uferstraße. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0221 – Kinder surfen auf Straßenbahn - Polizei greift ein

Innenstadt – Am gestrigen Montag (03.02.2025) stoppte die Polizei zwei 14-Jährige am Jakobertorplatz, da sie außen an einer Straßenbahn mitfuhren.

Gegen 11.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife die beiden 14-Jährigen, wie sie außen an einer Straßenbahn mitfuhren. Die Beamten stoppten die Straßenbahn. Die beiden Jugendlichen wurden zur Polizeidienststelle verbracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen die beiden 14-Jährigen.

0222 – Polizei kontrolliert E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am gestrigen Montag (03.02.2025) fuhr ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter unter dem Einfluss von Cannabis.

Gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Annastraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Die Streife unterband die Weiterfahrt des 18-Jährigen und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

0223 – Frau leistet Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Montag (03.02.2025) leistete eine 55-jährige Frau Widerstand gegen die Polizei in der Maximilianstraße. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Gegen 13.45 Uhr verständigte die Mitarbeiterin einer Gaststätte die Polizei und teilte mit, dass die 55-Jährige nicht zahlen möchte. Zudem weigerte sie sich, die Gaststätte zu verlassen. Eine Polizeistreife begleitete die Dame nach draußen. Hierbei wehrte sich die 55-Jährige gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Polizisten und die Dame blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Zechbetrug gegen die 55-jährige Frau.

0224 – Fahrgast bezahlt mit unechtem 50 Euro Schein

Innenstadt – Am gestrigen Montag (03.02.2025) zahlte ein 20-Jähriger mit einem falschen 50 Euro Schein.

Der 20-Jährige stieg gegen 19.30 Uhr am Hauptbahnhof Augsburg in einen Zug und bestellte sich ein Getränk im Bordbistro. Dies bezahlte er mit einem falschen 50 Euro Schein. Der Bedienung fiel der falsche Schein auf und sie verständigte die Polizei. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten noch weitere, falsche Geldscheine bei dem 20-Jährigen. Diese wurden alle sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Inverkehrbringen von Falschgeld gegen den 20-Jährigen.