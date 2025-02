BAYREUTH. Unbekannte brachen an den vergangenen Wochenenden mehrere Waschautomaten in Bayreuth auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

An zwei Wochenenden im Januar machten sich Unbekannte an Waschautomaten in zwei Anwesen im Bayreuther Bodenseering zu schaffen. Die im Keller befindlichen Waschautomaten wurden gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro, der Entwendungsschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat in den Nächten vom 18. Januar auf den 19. Januar und vom 31. Januar auf den 1. Februar verdächtige Personen im Bodenseering gesehen oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Mitteilungen nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/506-2130 entgegen.