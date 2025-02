193. Terminhinweis: Pressekonferenz zur Unterzeichnung eines Vertrages zum proaktiven Beratungsansatz für Opfer von Hasskriminalität zwischen zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen und der Münchner Polizei

Der Kampf gegen Hasskriminalität und der Schutz aller hiervon betroffenen Personen ist eines der zentralsten Anliegen der Münchner Polizei. Um den Betroffenen neben der Verfolgung der Straftaten bedürfnisorientiert psychologische und soziale Unterstützung anzubieten, wird die Münchner Polizei zukünftig mit dem jeweiligen Einverständnis der Geschädigten diese proaktiv an die Organisationen

# BEFORE e.V., eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt,

# Strong!, die LGBTIQ* Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt,

# WEISSER RING e.V., eine allgemeine Beratungsstelle für Opfer von Kriminalität und Gewalt,

vermitteln. Dadurch wird ein schneller und einfacher Zugang zu Beratungs- und Hilfsangeboten ermöglicht.

In diesem Zusammenhang findet am

Mittwoch, 05.02.2025, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München

(Eingang Augustinerstr. 2)

eine Pressekonferenz statt, bei der Polizeipräsident Thomas Hampel, eine Kooperationsvereinbarung zum gemeinsamen proaktiven Vorgehen bei politisch motovierter Hasskriminalität mit den Beratungsstellen BEFORE e.V., Strong! und WEISSER RING e.V unterschreiben wird.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail unter muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten.

194. Sachbeschädigung durch Graffiti; Festnahme eines Tatverdächtigen – Stadtgebiet München

Am Dienstag, 28.01.2025 wurde ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München am Viktualienmarkt von Polizeibeamten dabei beobachtet, wie dieser die Wand einer Gaststätte mit einem Stift beschmierte (Symbol-artig). Er wurde festgehalten und zur weiteren Bearbeitung zu einer Polizeiinspektion verbracht.

Dem 37-Jährigen wurde während der Zeit der Sachbearbeitung auf Wunsch gestattet, eine in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion angebrachte Tafel mit einem wasserlöslichen Stift zu bemalen.

Bei dem entstandenen Motiv fiel den aufnehmenden Polizeibeamten eine Ähnlichkeit zu anderen bereits in der Vergangenheit festgestellten Graffiti auf. Mögliche Tatzusammenhänge werden jetzt geprüft.

Nach Anzeigenerstattung wurde der 37-Jährige wieder entlassen.

Die Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 23.

195. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Montag, 03.02.2025, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw, eine Straßenverbindung der Schleißheimer Straße auf Höhe der Stabelerstraße (die Fahrstreifen der Schleißheimer Straße sind dort mit einem Grünstreifen baulich getrennt). Diese Straßenverbindung befuhr er entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und er wollte im Anschluss die Schleißheimer Straße stadteinwärts befahren.

Zur gleichen Zeit überquerte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München in diesem Bereich zu Fuß die Schleißheimer Straße. Der Pkw stieß frontal mit dem Mann zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 57-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

196. Raubdelikt; nachträgliche Täterermittlung – Pasing

-siehe Medieninformation vom 14.01.2025, Nr. 77

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 11.01.2025, gegen 19:00 Uhr, zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 16-Jährigen. Hierbei wurde ihr von zwei männlichen Personen unter Gewalteinwirkung die Jacke entwendet.

Nun konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) ermittelt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden die aktuellen Wohnorte der Tatverdächtigen aufgesucht und durchsucht. Im Rahmen dessen konnten keine Beweismittel aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige wurden bereits vernommen und wegen der Tat angezeigt. Danach wurden sie wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 führt weiterhin die Ermittlungen.

197. Verkehrsunfall mit E-Scooter, eine Person verletzt – Laim

Am Dienstag, 04.02.2025, um 05:00 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem E-Scooter auf der Elsenheimer Straße.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte mit diesem. Durch den Sturz wurde der 19-Jährige verletzt. Ein Zeuge, der den Vorfall mitbekam, alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Der 19-Jährige machte auf die Beamten der Polizeiinspektion 41 (Laim) einen alkoholisierten Eindruck. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Alkoholisierung bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Nach der weiteren Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen einer Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.