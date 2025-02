ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. In den frühen Morgenstunden am Montag (03.02.2025) wurde die Polizeiinspektion Bad Griesbach mehrfach darüber informiert, dass an einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz rechtsradikale Symbole angebracht wurden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zwischenzeitlich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Am Montagmorgen wurden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in Rotthalmünster mehrere Plakate mit rechtsradikalen Symbolen angebracht. Die Plakate wurden durch den Bauhof Rotthalmünster umgehend entfernt und sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und konnte zwischenzeitlich einen Tateverdächtigen ermitteln.

Am Dienstag (04.02.2025) vollzogen Beamte einen von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Durchsuchungsbeschluss, wobei mehrere Beweismittel sichergestellt wurden. Der 32-jährige Tatverdächtige, gemeldet im Landkreis Rottal-Inn, zeitweise wohnhaft in Rotthalmünster, muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

