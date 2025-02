SOLNHOFEN. (117) Wie mit Meldung 115 vom 03.02.2025 berichtet, hatte am Montagmittag (03.02.2025) ein schwerverletzter Mann vor einer Flüchtlingsunterkunft in Solnhofen (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) auf sich aufmerksam gemacht. Kurz darauf war der Mann zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei Ansbach hat den Mann nun identifiziert und geht davon aus, dass der Mann sich die Verletzungen selbst beigebracht hat.



Ein bislang nicht identifizierter Mann klopfte gegen 11:30 Uhr an ein Fenster einer Unterkunft für Flüchtlinge Am Birkenhain und rief um Hilfe. Als Bewohner den Mann einließen, stellten sie fest, dass dieser schwerste Brandverletzungen erlitten hatte. Kurz darauf brach er in den Räumen der Unterkunft zusammen. Verständigte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf nahm die Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens auf. Demnach handelt es sich bei dem Schwerverletzten um einen 60-jährigen Mann. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung oder ein Unfallgeschehen. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass sich der 60-Jährige die Verletzungen selbst beigebracht hat.



